Раскрыта судьба Дома моды Зайцева: «Разогнали всех»

Бывший директор Дома Моды и помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин считает, что у бизнеса кутюрье нет дальнейшей судьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Егор же ничего не смог сделать. Это частная собственность, там есть наследник первой очереди — это Катя Ромашкина, жена Егора», — заявил он.

По словам Головина, у супруги Зайцева-младшего недостаточно знаний и профессионализма, чтобы продолжить дело супруга и свекра. Он подчеркнул, что на протяжении последних четырех лет Дом моды мелькал в инфопространстве лишь благодаря скандалам. Головин отметил, что сейчас там нет даже коллектива и подытожил свой комментарий фразой: «Разогнали всех к чертовой матери. Вот и весь Дом моды».

19 июня стало известно, что сына модельера Вячеслава Зайцева Егора не стало. Мужчина пережил отца всего на один год.

В феврале медики диагностировали у Зайцева-младшего образования в толстом отделе кишечника. У мужчины также нашли образования в печени и почках.

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

Ранее стало известно, кому достанется наследство Вячеслава Зайцева.