Продюсер о судьбе уехавших из РФ артистов: «Ими воспользовались»

Продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавших из России артистов выгонят из Европы, поскольку они «выполнили свою функцию». Об этом сообщает издание NEWS.ru.

«С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация. Ими воспользовались, и теперь они не нужны», — высказался эксперт.

Он привел в пример ситуацию с актрисой Чулпан Хаматовой, которую уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Рудченко считает, что теперь российских артистов «выживут из Европы». Он также отметил, что знаменитости не смогут выйти за границей на те же позиции, которые у них были в России.

«Даже то, что они плюют на свою родину, никак не меняет отношения иностранцев к ним. И те позиции, которые они имели в России», — подытожил Рудченко.

19 июня сообщалось, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Отмечалось, что худрук культурного учреждения Алвис Херманис оказался недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя.

Ранее телеведущий Ургант вспомнил о самом позорном моменте в театральном институте.