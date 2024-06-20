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Ургант вспомнил о самом позорном моменте в театральном институте

Шоумен Ургант рассказал, что жена Галендеева попрекала его родственниками

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urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и телеведущий Иван Ургант признался в интервью с Николаем Солодниковым, что очень плохо сдал свой первый экзамен по речи в театральном институте.

По словам Урганта, экзамен принимала жена заслуженного деятеля искусств России Валерия Галендеева Евгения Кириллова. Он назвал это тестирование самой позорной историей в его студенчестве. Педагог начала попрекать шоумена его актерской династией.

«Это было плохо так. И Евгения Ивановна подошла ко мне и сказала: «У вас такой папа, дедушка», — ну, всех перечислила, — «А вы так чудовищно это сделали». Меня всегда попрекали моими родственниками», — отметил артист.

Ургант признался, что ему было очень стыдно перед Кирилловой.

Иван Ургант родился в семье актеров Андрея Урганта и Валерии Киселевой. Шоумен является внуком народной артистки РСФСР Нины Ургант и заслуженного артиста РСФСР Льва Милиндера.

Ургант учился в гимназии при Государственном Русском музее. После окончания гимназии телеведущий автоматически был принят на второй курс Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Ранее отец Ивана Урганта усомнился в скором возвращении сына на телевидение.

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