Владимир Киселев объяснил, почему песни Shaman не крутят по радио

Глава «Русской медиагруппы» заявил, что песни таких артистов, как Игорь Крутой, Олег Газманов и Shaman не звучат в эфире «Русского радио» из-за недостаточной, по мнению Киселева, поддержки СВО.

Глава РМГ в интервью «Газете.Ru» объяснил, что предлагал поучаствовать в его инициативе по финансовой поддержке бойцов СВО «многим звездам, но они просто не отвечали».

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот Shaman категорически отказался.

Стоит отметить, что на наших радиостанциях не крутятся их песни. Ведь контингент артистов, который является артистами «Русского Радио» — это наши верные и надежные друзья. Может быть, есть лучше, может быть, есть гораздо лучше, но мы на это не претендуем. Мы живем в нашем конкретном домике, а самое удивительное – нет у нас Шамана, нет у нас Игоря Матвиенко, Крутого. Вот и не надо», — сказал Киселев.

Он отметил, что у «Русского радио» есть своя аудитория почти в 11 млн человек в день.

«А тем, кто, еще раз повторяю, так убежден, что вот крутятся те артисты, не крутятся эти — да флаг вам в руки. Создайте радио, возьмите людей, платите зарплату, купите передатчики и крутите себе на здоровье. У нас в стране демократия, страна, где выдаются лицензии, купите лицензию. Еще раз повторяю, что вы к нам лезете — не нравится вам, все равно мы будем делать то, что мы считаем нужным. И самое главное, судя по отзывам, у тех людей, которые менее настроены агрессивно к нам, мы все-таки какие-никакие, а добрые дела для своей страны делаем», — заключил Владимир Киселев.

По данным сайта «Русской медиагруппы», помимо «Русского радио», в медиахолдинг в входят радиостанции «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV.

В июне прошлого года Киселев выдвинул инициативу платить военным за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. По его словам, на предложение откликнулись не все артисты.

Полное интервью с Владимиром Киселевым читайте на сайте «Газеты.Ru».