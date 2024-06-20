Стало известно, как бард Сергей Никитин попал на детский фестиваль в Москве

Создатель песни «Москва слезам не верит», бард Сергей Никитин оказался в жюри детского фестиваля авторской песни «Слушай и скажи» в Москве и вручал награду победителям без приглашения. Об этом ИА Регнум сообщила заместитель худрука киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

По ее словам, на сцену Никитин забрался сам, на конкурсе он оказался по билету, который самостоятельно купил.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — сообщили в кинозале.

Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве 9 июня. В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не оказывали финансовую поддержку украинской армии и не собираются этого делать. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

Ранее стало известно о возвращении бардов Никитиных в Россию после скандала.