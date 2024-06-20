Виктория Дайнеко рассказала, как столкнулась со сталкером

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что ее преследовал сталкер.

Дайнеко вспомнила, как молодой человек выследил ее у дома родителей. Мужчина пришел с цветами. Артистка отметила, что это ему не помогло, так как такое поведение – сталкерство. На помощь певице пришел ее отец, который помог избавиться от преследователя.

«Хорошо, что в этот момент я шла вместе с папой, потому что папа подошел к этому человеку, что-то ему сказал. С тех пор он перестал меня преследовать. Папа решает!» — отметила исполнительница.

Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

В октябре 2023-го Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

В декабре Дайнеко призналась, что первое знакомство дочери Лидии с ее новым возлюбленным прошло легко, так как девочка сама по себе общительная.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что еще не замужем, на фоне слухов о свадьбе.