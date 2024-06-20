Виктория Боня поделилась подробностями личной жизни

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в беседе с tnzvezdy.ru, что на данный момент не строит отношения.

Боня призналась, что последние 15 лет ее партнеры были младше нее. Теперь она осознает, что ей нужен мужчина-ровесник или старше ее, который бы не катал ее на «эмоциональных качелях».

«Я человек очень стабильный и по своей природе верный, но ни один из моих последних двух мужчин не смог этого понять. В связи с чем было очень много эмоциональных ненужных выяснений чего-либо. Для меня самое главное — мой внутренний покой, поэтому я закончила последние отношения в один день», — поделилась блогерша.

Боня уточнила, что сейчас сконцентрирована на себе и дочери Анджелине.

«В прошлый раз, когда я ходила в горы, мне приходилось выяснять отношения на пике и так эмоционального и физического истощения», — рассказала телеведущая.

По мнению Бони, в отношениях важна чистота и честность.

В июне Виктория Боня сообщила, что хочет усыновить ребенка. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома.

Ранее Боня помирилась с Сысоевой после конфликта.