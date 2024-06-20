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Сергей Соседов заявил, что Бузовой нечего сказать на сцене

Телеведущий Сергей Соседов: Бузова не должна выходить на сцену

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Пресс-служба «Дай пять»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Ольга Бузова не должна выходить на сцену в качестве артистки.

Соседов уверен, что Бузовой нечего сказать на сцене. Телеведущий раскритиковал современную эстраду.

«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», — возмутился музыкальный критик.

Соседов назвал выступления подобных артистов смешными, позорными и неприличными.

«Нужно бороться с причиной, а причина — дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности», — заявил телеведущий.

Ольга Бузова стала наиболее известна по телепроекту «Дом-2», в котором стала участницей в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

В июне сообщалось, что Ольга Бузова подняла свой гонорар за выступление с 3,5 до 4,5 миллиона рублей.

Ранее Ольге Бузовой снова запретили выступать в родной школе.

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