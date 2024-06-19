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Фестиваль «Гений места» завершился вечером вокальной музыки Стравинского

Валерий Гергиев и Мариинский театр завершили фестиваль «Гений места»

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Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

В концертном зале Мариинского театра 18 июня завершился масштабный фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам «Гений места», сообщается на сайте театра. Он завершился вечером вокальной музыки Стравинского.

«Мы только что вернулись из громадного путешествия: два оркестра, оркестр Большого театра и Мариинского, побывали в Воткинске, Тихвине, Смоленске, Пскове и Ораниенбауме. Это настоящие места силы, это города, которые дали миру, не только России, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Михаила Ивановича Глинку, Модеста Петровича Мусоргского, Игоря Федоровича Стравинского», — отметил глава Мариинского театра Валерий Гергиев.

По его словам, этот проект был совершенно необходим, а также будет востребован как в России, так и музыкантами всего мира.

Отмечается, что в этом сезоне Гергиев, а также артисты трупп Мариинского и Большого театров выступили на малых родинах пяти великих русских композиторов с их сочинениями. В общей сложности в рамках проекта они дали порядка тридцати выступлений.

Напомним, фестиваль «Гений места» открылся 22 марта в Тихвине оперой «Царская невеста» Римского-Корсакова при участии солистов оперы двух театров.

Событие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт».

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