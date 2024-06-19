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Бритни Спирс подшутила над экс-избранником после пьяного задержания

Певица Спирс отправилась пить коктейли в Лас-Вегас, несмотря на переживания близких

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс, как считают ее подписчики, подшутила над экс-избранником Джастином Тимберлейком, задержанным за пьяное вождение. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фото с напитком, похожим на алкогольный коктейль.

«Счастье в мелочах», — подписала кадр она.

Кроме того, Спирс опубликовала видео в коктейльном платье, сделанное в номере отеля, и рассказала поклонникам, что отправилась в Лас-Вегас.

«Мое первое коктейльное платье! Играю в Лас-Вегасе сегодня!» — написала она.

Спирс развлекается в Лас-Вегасе, несмотря на переживания близких, в СМИ рассказывавших, что 42-летняя певица употребляет алкоголь и наркотики и страдает от вспышек ярости.

18 июня Джастин Тимберлейк отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и «стеклянные» и «налитые кровью» глаза.

Ранее Стас Костюшкин вспомнил, как Наташа Королева подала на него в суд.

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