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Светлана Захарова об отмене гастролей за рубежом: «Жалко зрителей»

Балерина Захарова заявила, что продолжает выступать после отмены выступлений в Корее

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Пресс-служба Modanse

Балерина Светлана Захарова призналась в беседе с aif.ru, что ей жалко зрителей после отмены гастролей в Сеуле и спектакля в Словении.

По мнению Захаровой, от отмены пострадали и были «наказаны» в первую очередь зрители, которым не удалось посетить выступление. При этом артистка уточнила, что у нее не стало меньше гастролей.

«Недавно вернулась из Китая, там нас с восторгом встречала благодарная публика. Столько цветов, столько оваций, столько внимания я получила от китайских поклонников, что, когда мы улетали, я сказала себе: «Хочу сюда вернуться!» А еще я открываю для себя Россию, уже побывала во многих городах с выступлениями», — поделилась балерина.

В марте в Южной Корее не состоялось представление с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой, которая поддерживает СВО.

В июне министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Словении отменили выступление Захаровой.

По данным МИД Украины, отмене российской балерины способствовала комплексная работа посольства их страны с представителями словенских государственных учреждений и при содействии украинской общины в Словении.

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