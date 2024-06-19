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Понаровская об отношениях с Малаховым: «Думаете, мы с ним не ругались?»

Певица Ирина Понаровская вспомнила, что сильно поругалась с Малаховым год назад

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Певица Ирина Понаровская рассказала, что иногда конфликтует со своим другом Андреем Малаховым. Ее слова передает издание PROZVEZD.

«Вы думаете, мы с ним не ругались? Вы знаете, как мы с ним поругались годик назад?» — поинтересовалась исполнительница.

Она призналась, что звезды нашли в себе силы объясниться друг с другом и найти взаимопонимание, но не стала раскрывать причину конфликта. Она также сделала телеведущему много комплиментов, назвав его профессионалом своего дела, который выдерживает непосильные нагрузки из-за работы.

«Все, с чем к нему приходят, ему приходится выслушивать и потом хранить в своем сердце. А оно тоже живое. Я преклоняюсь перед тобой, Андрей, за твою человечность», — заявила Понаровская.

В конце марта опубликовавшую пост о теракте в Понаровскую раскритиковали за бесчеловечность. В публикации певица призналась в любви к концертному залу «Крокус Сити Холл» и назвала разрушение здания «особым горем для артистов».В комментариях возмутились, что исполнительница пожалела прежде всего разрушенное здание, а не людей.

Ранее Боня помирилась с Сысоевой после конфликта.

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