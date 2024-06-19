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Режиссер об «Огненном Лисе»: фильм выглядит очень свежо

Режиссер Зуйков: фильм «Огненный Лис» подойдет для семейного просмотра

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Шпиленок Фильм

Фильм «Огненный Лис» режиссера Дмитрия Шпиленка подойдет для семейного просмотра. Об этом RuNews24 рассказал режиссер Игорь Зуйков.

Он уточнил, что в картине показана история лисенка, который остается один в тундре накануне своей первой зимы. По его словам, зрителей ждут борьба, опасности и любовь.

«На фоне большого количества анимации этот документальный фильм выглядит очень свежо. <...> Мы не так часто можем посмотреть документальные фильмы в кинотеатре, советую воспользоваться такой возможностью. Увидеть прекрасные локации, достойную работу оператора и очаровательную историю лисенка Ветра», — сказал Зуйков.

Режиссер добавил, что фильм снимали на Камчатке, в Кроноцко-Богачевской тундре.

15 июня сообщалось, что российский фильм вошел в конкурс Международного кинофестиваля короткометражных, документальных и анимационных фильмов в индийском Мумбаи (MIFF). Россию на смотре представит картина Аскера Унаева «Последняя смена» (2023) — она претендует на победу в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм».

Ранее стало известно, что фильм выпускницы ВГИКа вошел в программу Шанхайского кинофестиваля.

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