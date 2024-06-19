Александр Домогаров осудил уехавших из России артистов, которые критикуют страну

Актер Александр Домогаров осудил в беседе с aif.ru уехавших из России артистов, которые критикуют страну.

Домогаров признался, что у него к таким коллегам резко негативное отношение.

«Злятся, говорят и громко кричат, скорее, те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес и, видимо, отчасти от безнадежности. Когда уже пути отрезаны и все плохо», — заявил актер.

Домогаров уточнил, что не может и не имеет права осуждать тех, кто уехал из России, но никак не оскорблял страну. По мнению актера, это их выбор и их жизнь.

13 мая телеведущая Алена Водонаева заявила, что стоит разделять уехавших из России артистов. Она послала матом критикующих Россию артистов, которые уехали. Знаменитость считает, что таким людям стоит пойти на мужской половой орган. При этом она не стала высказываться плохо о людях, которые эмигрировали, но «не поливали грязью» страну. По мнению знаменитости, это их выбор — уезжать или нет.

Ранее певица из ЮАР захотела поработать с российскими артистами.