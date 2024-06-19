Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Домогаров осудил уехавших из России артистов, которые критикуют страну

Актер Домогаров заявил, что отрицательно относится к критикующим Россию артистам

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Александр Домогаров осудил в беседе с aif.ru уехавших из России артистов, которые критикуют страну.

Домогаров признался, что у него к таким коллегам резко негативное отношение.

«Злятся, говорят и громко кричат, скорее, те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес и, видимо, отчасти от безнадежности. Когда уже пути отрезаны и все плохо», — заявил актер.

Домогаров уточнил, что не может и не имеет права осуждать тех, кто уехал из России, но никак не оскорблял страну. По мнению актера, это их выбор и их жизнь.

13 мая телеведущая Алена Водонаева заявила, что стоит разделять уехавших из России артистов. Она послала матом критикующих Россию артистов, которые уехали. Знаменитость считает, что таким людям стоит пойти на мужской половой орган. При этом она не стала высказываться плохо о людях, которые эмигрировали, но «не поливали грязью» страну. По мнению знаменитости, это их выбор — уезжать или нет.

Ранее певица из ЮАР захотела поработать с российскими артистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами