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Муцениеце вспомнила, как целовала плакаты Эминема в детстве

Актриса Муцениеце назвала Эминема своим кумиром детства

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце назвала в беседе с NEWS.ru рэпера Эминема своим кумиром детства.

Муцениеце рассказала, что развешивала плакаты с американским рэпером во всем доме.

«Я представляла, что буду его женой. Я целовала эти плакаты. Он мне снился, учила песни наизусть. Я была прям фанатка», — поделилась артистка.

Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. В их браке родились сын Тимофей и дочь Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

7 мая Павел Прилучный подал апелляционную жалобу на решение Головинского суда Москвы по алиментам.

Ранее Муцениеце назвала Прилучного с женой пупсиками и пожелала жить счастливо.

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