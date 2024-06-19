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Звезда «Пищеблока» о ревности мужа: «Не целуюсь с другим в нерабочее время»

Актриса Климова заявила, что муж не ревнует ее к партнерам по откровенным сценам

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актриса Маруся Климова призналась, что обсуждала с супругом свое участие в откровенных сценах в рамках работы. Об этом звезда «Пищеблока» рассказала «Каравану историй».

«Муж все понимает. У него нет собственнических закидонов и необоснованной ревности. Я же не целуюсь с другим мужчиной в нерабочее время», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что ей самой неприятно обниматься с партнером в кино, поскольку она замужняя женщина. Климова пояснила, что любит целовать только своего мужа. Знаменитость отметила, что никогда не обнажалась полностью в кадре. Актриса предпочитает использовать дублера в подобных съемках.

Сейчас Климова стала больше уделять времени семье и перестала выдвигать работу на первый план. Она заявила, что работа — это хорошо, однако «она не должна быть ценой отношений».

Актриса Маруся Климова вышла замуж в январе 2024 года. Ее супругом стал Виталий. Мужчина работает юристом и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. В прошлых отношениях звезда была девять лет, но приняла решение расстаться с избранником. Мужчина не хотел детей, а актриса уже давно мечтает стать матерью.

Ранее актриса Анна Хилькевич подала документы на смену имени пятилетней дочери.

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