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Водонаева усомнилась в романе Лепса с 18-летней возлюбленной

Модель Водонаева назвала роман Лепса с молодой избранницей продюсерским проектом

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Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева предположила, что между Григорием Лепсом и 18-летней Авророй Кибой нет романтических отношений. Ее слова передает издание VOICE.

«Не знаю, его ли это девушка или это продюсерский проект», — заявила знаменитость.

Сама Водонаева, будучи на месте Лепса, не хотела бы выходить в свет с избранником, который на несколько десятков лет младше нее. При этом модель вспомнила о романе певицы Шер с молодым бойфрендом и отметила, что, глядя на отношения американской звезды, «границы стираются».

«Наверное, если разница в возрасте большая, но при этом человек, который старше, выглядит хорошо, ведет здоровый образ жизни, следит за собой и соответствует, как Шер и ее парень, мне это не претит, меня это не отталкивает», — пояснила телеведущая.

Недавно сообщалось, что невесте Лепса устроили травлю в соцсетях. Отмечалось, что девушке пишут негативные комментарии под всеми постами, критикуя ее за роман с исполнителем. Она не отвечает на оскорбления и продолжает вести страницу.

Киба учится в МГИМО. Студентка впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, не скрывая чувств. Когда у певца спросили, это ли его невеста, Лепс публично заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

Ранее стало известно, что Агузарову вырезали из эфира после скандала.

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