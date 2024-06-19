Концерты Академии русского балета пройдут в Кремле

Выпускные концерты Академии русского балета имени Вагановой запланированы на 19 и 20 июня и пройдут на сцене Государственного Кремлевского дворца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

По информации пресс-релиза, в рамках мероприятия Академия представит уникальную хореографическую программу в Государственном Кремлевском дворце. Яркие хореографические постановки будут дополнены живописными декорациями и костюмами Мариинского театра, заявили в пресс-службе.

В концерте также примет участие симфонический оркестр под руководством дирижера Валерия Овсяникова.

Концерт будет состоять из трех частей, включая Pas de quatre «Розарий» по мотивам балета «Пробуждение флоры» Рикардо Дриго в хореографии Мариуса Петипа (реконструкция Юрия Бурлаки) и одноактный балет «Танцы на свадьбе» на музыку Энрике Гранадоса в постановке Максима Севагина.

Исполняющий обязанности ректора академии, народный артист России Николай Цискаридзе, представит редакцию концертной сюиты из балета «Наяда и рыбак» Цезаря Пуни в хореографии Жюля Перро, Мариуса Петипа и Александра Ширяева.

Завершит программу 3-й акт из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в постановке Мариуса Петипа (редакция Константина Сергеева).

Выпускные концерты академии проводятся в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Среди выпускников Академии русского балета имени Вагановой разных лет можно назвать таких артистов, как Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина и многие другие.

Ранее Цискаридзе заявил о дискриминации российских спортсменов за рубежом.