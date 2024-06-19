Страницы сайтов с песней группы «Порнофильмы» внесены в реестр запрещенных

На территории Российской Федерации доступ к веб-страницам, где опубликованы текст и аккорды песни «Роди мне 1 000 детей» от группы «Порнофильмы», был ограничен из-за содержания призывов к экстремистской деятельности. Эту информацию распространила пресс-служба Роскомнадзора, пишет ТАСС.

По словам представителей Роскомнадзора, ограничение доступа к материалам основано на положениях статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Ведомство отметило, что текст указанной композиции содержит призывы к экстремистской деятельности.

В сентябре прошлого года Минюст России внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. В официальном заявлении ведомства отмечается, что он публично выражал поддержку Украины и распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России.

13 июня солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Суд с этими доводами не согласился.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас пара живет в Грузии.

Ранее другую песню российской панк-группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных материалов.