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В Москве пройдет международный фестиваль «Время наших героев»

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» пройдет в июне в Москве

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Пресс-служба фестиваля

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» состоится 28-30 июня в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В программу мероприятия, посвященного участникам военной операции на Украине, войдут 13 фильмов от независимых режиссеров и федеральных каналов. Основные показы пройдут в последние два дня фестиваля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Первый одноименный фестиваль прошел в Москве в феврале 2023 года. Впоследствии мероприятие посетило многие другие города России, включая Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Кроме того, документальные картины фестиваля были показаны зрителям из Белоруссии, Италии, Египта, Аргентины, Пакистана, Перу, Турции и других стран. Суммарно мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Спустя год, в феврале 2024-го, в Москве прошел II международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев». На нем были показаны 25 фильмов об участниках специальной военной операции на Украине, а также прошли дискуссии и круглые столы с экспертами.

Ранее стала известна программа фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев».

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