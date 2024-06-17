В Ораниенбауме организовали фестиваль ко дню рождения Стравинского

Мариинский театр к 142-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского организовал фестиваль «Гений места», сообщается на сайте театра.

Его первые мероприятия прошли 15 июня на петербургских сценах. Кроме того, в музее-заповеднике «Петергоф» в Ораниенбауме 16 и 17 июня прошло музыкальное приношение.

«В этом году мы проводим настоящий полноценный фестиваль и здесь, и в Санкт-Петербурге – за эти три-четыре дня прозвучит около пятидесяти произведений Стравинского. Здесь, в Ораниенбауме, мне кажется, на ближайшие десять-пятнадцать лет открываются гигантские возможности, которые предоставляет этот уникальный, без преувеличения, памятник архитектуры и истории России», — отметил глава театра Валерий Гергиев.

В рамках фестиваля 16 июня Гергиев совместно с артистами балетной труппы и Симфоническим оркестром Мариинского театра провел гала-концерт. Также в Ораниенбауме организовали интерактивное театрализованное представление, в ходе которого актеры вступили со зрителями в диалог об искусстве и о его месте в жизни.

Отмечается, что 17 июня в Ораниенбауме также состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижеров Андрея Иванова и Хаожаня Ли.

Напомним, 17 июня исполнилось 142 года со дня рождения Стравинского. Фестиваль «Гений места» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт». Он продолжится 18 июня исполнением вокальной музыки композитора в Концертном зале Мариинского театра.