Стало известно о состоянии могилы Игоря Талькова

Стало известно о состоянии могилы исполнителя Игоря Талькова через 33 года после трагедии во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, на могиле Талькова в Москве много живых цветов: ромашки, гвоздики, розы, место выглядит ухоженным. Рядом с памятником стоит портрет певца в деревянной рамке, памятник представляет собой крест бронзовый крест с выбитыми на нем словами молитвы на старославянском языке.

Поклонники не только продолжают приходить к могиле певца, но и просят у Талькова об исполнении желаний, молясь здесь, отмечает издание.

В начале июня 2024 года Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования трагедии Талькова, в которого на концерте в Петербурге выстрелил его концертный директор Валерий Шляфман.

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