«Здоровья нет»: Боярский рассказал о самочувствии после операции

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Об этом сообщает kp.ru.

74-летний Михаил Боярский посетил Екатеринбург, чтобы стать членом жюри на «Встрече выпускников КВН». Перед съемками он поговорил с журналистами о здоровье.

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно», — сказал он, назвав такую ситуацию нормальной и заверив, что чувствует себя в соответствии возрасту.

При этом, подчеркнул Боярский, поездка стала для него радостным событием и взбодрила.

27 ноября 2023 года артист был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим.

В феврале 2024 года стало известно о перенесенной Боярским операции на сердце.

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