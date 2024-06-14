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Нюша рассказала, как часто навещает детей

Певица Нюша призналась, что каждые две недели летает к детям

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Пресс-служба

Певица Нюша посетила церемонию вручения премии МУЗ-ТВ 2024 и рассказала, как часто навещает своих детей. Ее цитирует портал «Страсти».

По словам Нюши, она летает к детям каждые две недели.

«Когда они находятся в Дубае, я еду к ним. Есть еще каникулы», — сказала она, добавив, что в любой момент может забрать их с собой.

Встречи, отметила певица, зависят о того, насколько дети по ней соскучились.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Весной 2024 года стало известно о расставании Нюши с Сивовым. Ради возобновления карьеры, признавалась звезда, она оставила детей на попечении отца.

Накануне стало известно о ценнике на концерты Нюши после развода — он не изменился.

Ранее на премии МУЗ-ТВ Юлия Савичева ответила на слухи о разводе.

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