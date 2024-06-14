«Муж — серый кардинал»: Юлия Савичева ответила на сообщения о разводе

Певица Юлия Савичева на премии МУЗ-ТВ 2024 ответила на сообщения о своем разводе. Об этом сообщает портал «Страсти».

Савичева объяснила журналистам, что прибыла на мероприятие одна, поскольку супруг не любит выходы в свет.

«Мой муж — серый кардинал. У нас все хорошо», — сказала 37-летняя артистка.

Предположения о проблемах в браке она высмеяла.

«Ни в коем случае», — заверила она, подчеркнув, что не собирается разводиться с мужем.

В 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова, который пишет для жены песни. В 2017 году у пары родилась дочь Анна, которая живет в Португалии с родителями отца.

Накануне Савичева призналась, что почувствовала желание быть артисткой после помощи Максима Фадеева.

«Большое выступление… Я навсегда запомню четыре года, когда первый раз в жизни меня вывели на сцену. На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда», — пояснила Савичева.

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