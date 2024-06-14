У приквела «Игры престолов» будет третий сезон

Телекомпания HBO сообщила в соцсети X о продлении сериала «Дом Дракона» на третий сезон за три дня до премьеры второго.

«Танец Драконов продолжается», — подписали новость в официальном аккаунте шоу.

При этом других подробностей о продолжении не сообщается. Второй сезон начнет выходить в онлайн-кинотеатре Max с 16 июня. В нем должны появиться «пять новых драконов», а самих серий будет меньше.

В марте HBO выпустил сразу два трейлера к сериалу: «зеленый» и «черный». Первый рассказывает об истории конфликта между крупными семьями со стороны королевы Алисенты, которая намерена уничтожить «черную» команду принцессы Рейниры. Сообщалось, что в новых сериях герои могут оказаться в заснеженном Винтерфелле, которым по сюжету управляет Криган Старк.

«Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов», основанным на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

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