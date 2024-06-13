Звезда «Универа» Гаврилов о новой жене: «Я понял, что это прям моя женщина»

Звезда сериала «Универ», актер Алексей Гаврилов признался, что сразу влюбился в третью жену, члена сборной России по баскетболу, чемпионку Европы, бронзового призера ЧМ России, главу фонда «Женщина вправе сказать» Катерину Кейру. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Я понял, что это вот прям моя женщина и только с ней хочу связать свою судьбу дальнейшую. <...> Я смотрю на Катю и у меня все переполняет, радость и счастье», — признался актер.

Его супруга добавила, что у них есть ощущение, что они находятся в браке уже длительное время, несмотря на то, что с момента свадьбы прошло всего несколько дней.

«Были сложности, мы прошли все испытания, вот. И наоборот, сейчас наш шаг, да, что мы стали супругами именно потому что, как будто мы уже прожили 20 лет», — рассказала Кейру.

7 июня сообщалось, что Алексей Гаврилов и Катерина Кейру поженились. Пара не афишировала свои отношения. Они пригласили на свадебное торжество родственников и друзей, среди которых оказались известные спортсмены, популярные актеры и политики.

Катерина Кейру была в браке с футболистом Иваном Новосельцевым, который позже оставил беременную жену и попытался присвоить себе все совместно нажитое имущество. Спортсменка самостоятельно воспитывает сына Теодора.

Первой супругой Гаврилова стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Они поженились в 2015 году, через три года у них появился сын Соломон. Однако в 2020 году пара рассталась. Второй брак актера был с коллегой Мари Кирти, в 2022 году у них родился сын Рами. В марте 2023-го они подали на развод.

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