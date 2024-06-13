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Вышел клип на песню бойца спецоперации Николая Романенко

Автор песни «Держись» заявил, что хотел поддержать участников СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Клип на песню участника специальной военной операции Николая Романенко «Держись», основанную на реальных событиях, опубликовал Telegram-канал «Дорога домой». Об этом сообщили организаторы конкурса «Культвзвод».

Одной из сюжетных линий клипа стала история бойца, который вытаскивает раненого товарища с поля боя.

По словам Николая Романенко, песня основана на реальных событиях и написана в боевой обстановке.

«Я написал ее для того, чтобы те люди, которые находятся в таких же тяжелых условиях, необязательно на фронте или где-то на линии боевого соприкосновения, почувствовали поддержку. Просто в жизни часто бывают моменты, когда просто нужна поддержка, чтобы кто-то тебе рядом сказал «держись», — отметил автор.

Команда проекта «Дорога домой» провела всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод», собрав более 60 музыкальных композиций участников СВО.

Цель — создать альманах новейшего военного творчества, чтобы поддержать талантливых бойцов и познакомить россиян с их произведениями.

Проектом занимаются выпускники «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Романенко с его песней «Держись» вошел в десятку победителей, выбранных путем народного голосования. В свою очередь жюри посчитало его лучшим из этой десятки. Команда проекта сняла клип на песню.

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