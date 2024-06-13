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Соколовский рассказал о периоде созависимости с женой: «Дико ревновали»

Певец Влад Соколовский признался, что находился в созависимых отношениях с женой

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Певец Влад Соколовский признался в беседе с lady.mail.ru, что находился в созависимых отношениях с женой Ангелиной Сурковой.

Соколовский рассказал, что в этот период они «дико» ревновали друг друга. Сейчас возлюбленные прошли этап созависимости в своем союзе. По словам артиста, после этого стало гораздо легче жить. Он уточнил, что теперь супруга его не ревнует к фанаткам.

«Лина — самодостаточная личность, и она уже прекрасно видит и понимает, в каком мире мы с ней живем», — рассказал исполнитель.

Соколовский сделал предложение модели и певице Ангелине Сурковой в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей. Певец заявлял, что никаких подарков им не нужно, главное — прийти с хорошим настроением. Также молодожены устроили закрытую вечеринку для друзей и семьи.

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