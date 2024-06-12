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Лобода призналась, что состояла в отношениях с абьюзером

Певица Светлана Лобода рассказала, что на нее поднял руку молодой человек

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Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Светлана Лобода рассказала, что несколько раз состояла в абьюзивных отношениях. Своей историей знаменитость поделилась в интервью с Тимуром Балымбетовым, опубликованном на YouTube.

«Это было лет, наверное, 15 назад — как раз до «Евровидения» была история. Уйти спровоцировал случай, когда на меня подняли руку. Я поняла, что не готова к этому», — заявила исполнительница.

По словам артистки, будучи в отношениях с абьюзером, не сразу поняла, что ее личные границы нарушают. Знаменитость отметила, что подобные романы могут случаться и с сильными людьми, поскольку изначально партнер даже не задумывается, что им манипулируют.

«Когда ты влюблен, ты теряешь почву под ногами. Тебе кажется, что мир у твоих ног. Комплименты, подарки — все это кружит голову. И ты теряешься, не осознаешь, что попадаешь в большой капкан», — подчеркнула Лобода.

В мае блогерша Айза рассказала, что бывший супруг Анохин однажды поднял на нее руку. Во время отношений он также уверял женщину, что она никому не нужна, критиковал за внешний вид и называл глупой. Мужчина, по словам Айзы, абсолютно не умел договариваться, контролировал и ревновал ее.

Ранее певец Григорьев-Апполонов заявил, что фанатки угрожали его жене.

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