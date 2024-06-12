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Меньшова о своих многочисленных романах: «Было классно»

Телеведущая Меньшова заявила, что не считает дичью многочисленные романы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась, что у нее было много романов до замужества, поскольку знаменитость «не отказывала себе в удовольствии встречаться с разными людьми». Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу «Есть вопросики».

«У меня было очень много романов, например. Но рассказывать я об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди», — заявила Меньшова.

Знаменитость отметила, что прекрасно понимала в тот момент, что была прекрасна и хороша собой. Она считает, что подобные связи помогали ей обретать самооценку. Актриса пояснила, что это были не курортные романы, а романтические отношения. Об этом Меньшова рассказала после того, как ей задали вопрос, делала ли она какую-нибудь «дичь» в жизни.

«Я не считаю это дичью. Мне кажется, это было классно», — подчеркнула звезда.

Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. Они поженились в 1996 году, а после восьми лет брака решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод, а через четыре года стали снова жить вместе. Телеведущая признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие семейные ценности и по-другому взглянуть на своего избранника. У Гордина и Меньшовой двое детей: 24-летний сын Андрей и 19-летняя дочь Таисия.

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