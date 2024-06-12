Саша Стоун вспомнил, как добывал еду в диких условиях на экстремальном шоу

Блогер и спортсмен Саша Стоун признался в беседе с teleprogramma.pro, что не боится голодать на шоу «Выжить в Дубае».

Стоун признался, что ему «нестрашно голодать», так как у него уже выработалась закалка со времен других экстремальных проектов. Блогер участвовал в шоу «Звезды в Африке». Спортсмен также вспомнил, как на одной из программ похудел на 15 килограммов за 22 дня из-за голода.

«Я привык питаться пять раз в день, а тут рацион резко сменился на банку бобов и банку крупы», — поделился блогер.

Стоун назвал испытания в шоу «Выжить в Дубае» непростыми, однако он уже знает, чего ожидать от подобных программ.

«Мне нравится, что в таких ограниченных для человека условиях появляется предприимчивость. Когда я понимал, что еды не хватает, то шел добывать ее в диких условиях. Человек может подстроиться под любые условия и найти выход из любой ситуации», — рассказал спортсмен.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей.

Ранее Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу.