Солистка «Блестящих» раскрыла отношение к коллективу

Певица Надя Ручка призналась в беседе с NEWS.ru, что не состоит в близких отношениях ни с одной из участниц группы «Блестящие».

По словам Ручки, все ее немногочисленные близкие подруги не состоят в «Блестящих». При этом она заявила, что в группе достаточно «надежных девочек». Артистка поддерживает связь с коллегами после возвращения в коллектив.

«Меня позвали на годик-два. Мы общаемся, каждый день списываемся по гастролям, вопросам по костюмам. Сейчас впереди премия музыкальная. Постоянно на связи», — поделилась исполнительница.

Ручка присоединилась к группе «Блестящие» в 2004 году после ухода певицы Жанны Фриске. В 2016-м артистка начала развивать сольную карьеру. В 2022-м она вернулась в коллектив.

10 июня блогерша Наталья Фриске рассказала, что ей позвонил бывший продюсер сестры Жанны Андрей Шлыков и предложил ей посетить премию, которая пройдет 14 июня. Он захотел позвать Наталью, чтобы та вместе с другими участницами группы «Блестящие» почтила память Жанны. 8 июля артистке могло исполниться 50 лет. Блогерша не отказалась.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Ранее продюсер оценил воссоединение сестры Фриске с «Блестящими».