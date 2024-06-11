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Ушла из жизни сестра режиссера Андрея Тарковского

Сестра Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сестра режиссера Андрея Тарковского, писательница Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комплекс «Музеи Юрьевца».

Отмечается, что Тарковской не стало утром 11 июня. Причина неизвестна. Также пока не сообщалась дата и место похорон.

В Союзе кинематографистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы.

Марина Тарковская родилась в семье поэта Арсения Тарковского и Марии Тарковской-Вишняковой. У нее был старший брат Андрей. Она окончила филфак МГУ, была биографом и мемуаристом отца и брата. За свою книгу «Осколки зеркала», в которой Тарковская отражает историю своей семьи с 1803-го года, писательница получила премию «Антибукер». Среди других написанных ею книг «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «О Тарковском. Воспоминания в двух книгах», «Теперь у нас новый адрес» и др.

Тарковская являлась организатором ежегодного Международного кинофестиваля «Зеркало», который проходит в Иванове с 2007 года. Кроме того, писательница добилась создания музея «Дом Тарковских» в Москве.

Ранее на 75-м году жизни умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Высочина.

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