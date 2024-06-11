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Звезду «Бесславных ублюдков» попросили отрастить ногти ради роли Лагерфельда

Актер Брюль заявил, что вжился в роль Лагерфельда благодаря испанской крови

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Немецко-испанский актер Даниэль Брюль рассказал, как вжился в роль модельера Карла Лагерфельда в сериале-байопике «Кайзер Карл». Его цитирует The Guardian.

По мнению звезды «Бесславных ублюдков», ему помогла испанская кровь — он представил Лагерфельда матадором в бое с быком.

«Я подумал: о, это очень мужественный и властный образ, но в то же время очень изящный и женственный. Такой образ я сохранил до конца сериала. Другие актеры смеялись надо мной, когда иногда перед дублем я исполнял танец матадора, но это помогло мне попасть в нужную мелодию», — вспоминает он.

45-летний Брюль также консультировался с другом Лагерфельда — художником Патриком Хуркадом. Тот попросил ради роли отрастить ногти как у Карла.

«Потому что он делал вот так, как кошка — царапал людей. «Теперь встань, пройдись, пройдись. Нет, нет, не, шаги поменьше, поменьше». А я думал: что я тут делаю?! Но это было здорово», — вспоминает о встрече он.

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