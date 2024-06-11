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Вика Цыганова уверена, что «размазала» Дудя на интервью

Певица Вика Цыганова призналась, что хотела набить морду Юрию Дудю на интервью

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова призналась, что идея интервью с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) принадлежала ее мужу, который стремился «взбодрить СМИ». Об этом исполнительница рассказала в интервью ИА «Регнум».

«Мне кажется, после нашего интервью Дудя просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди — во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте — сказали: это круто, размазали круто», — заявила артистка.

Цыганова рассказала, что хотела уйти на 20-й минуте беседы с журналистом. Она не стала этого делать, поскольку дала мужу слово, что высидит до конца и «не набьет морду» Дудю.

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с супругами Цыгановыми. В начале беседы журналист рассказал, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

Затем Цыганова заявила, что длящееся более трех часов интервью Дудю было результатом работы «нейросети и технологий deepfake». Позже ее супруг признался в беседе с «Газетой.Ru», что певица, рассказав об участии нейросети, хотела «избежать дурных вопросов». Он вспомнил Пригожина, у которого «это прокатило».

Ранее в Совфеде назвали пьяным бредом слова Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) о России.

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