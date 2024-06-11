В Госдуме посоветовали госпитализировать Яну Троянову: «Больной человек»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) больным человеком после того, как артистка обрушилась с критикой в адрес России, в том числе обвинила страну в своем алкоголизме. Его слова передает издание RT.

«Любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире», — заявил парламентарий.

По словам Хамзаева, он увидел в небольшом отрывке из интервью Трояновой то, что она психически больной человек. Депутат посоветовал родственникам актрисы госпитализировать ее.

Накануне актриса и телеведущая Яна Троянова заявила, что у нее много «предъяв к России, которая родила ее алкоголичкой». Она также раскритиковала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, якобы показавшую, что у России нет будущего. Артистка подчеркнула, что не простит блогершу за поддержку России.

12 марта суд оставил Троянову в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием.В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее Милонов высказался о судьбе Яны Трояновой.