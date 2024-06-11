Буланова об измене в браке: «Сразу призналась»

Певица Татьяна Буланова рассказала, что чувствует вину за некоторые моменты из личной жизни. Деталями артистка поделилась в интервью петербургскому изданию «Панорама ТВ».

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», — заявила исполнительница.

Она призналась, что жалеет не о том, что ушла от первого супруга Николая Тагрина. Певица упрекает себя в том, что обидела мужа. Буланова отметила, что предыдущие отношения у нее также не сложились. Она заявила, что не хочет говорить о случившемся в том браке, отметив лишь, что «долго терпела».

«Возможно, это был страх публичности, бесконечных пересудов. Поначалу так и произошло, но я стойко держала оборону», — поразмышляла певица.

По словам Булановой, она также хотела защитить сына от последствий развода. Сейчас же артистка назвала полной глупостью сохранение семьи ради ребенка. Она посоветовала поклонникам «не продлевать мучения», если они находятся в токсичных и абьюзивных отношениях.

«Тем, кто сейчас стоит перед выбором, хочу сказать: не бойтесь перемен. Да, какое-то время будет тяжело, некомфортно, но рано или поздно все утрясется», — подчеркнула знаменитость.

Со своим вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым, певица никак не контактирует, они заблокировали друг друга во всех мессенджерах. Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака.

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