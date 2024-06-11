Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве открылась выставка картин из мусора

На ВДНХ открылась выставка картин из вторсырья о проблемах экологии

close
100%
«Городское хозяйство Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В выставку вошло 13 работ студентов «Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», сделанных совместно с единым региональным оператором Москвы АО «Экотехпром». В работах студенты отразили свои взгляды на проблемы экологии.

Для создания картин использовали то, что часто становится мусором: бумажную упаковку, картон, пластиковые бутылки и стаканчики, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы, проволоку, фольгу, алюминиевые банки, тетрапаки.

Выставка организована в формате квест-игры, кроме того, ее гости могут проголосовать за лучшую работу. Экспозиция будет доступна до 16 июня.

Накануне гости выставки «Россия» массово прочитали отрывок из поэмы Пушкина.

Ранее Денис Мацуев рассказал, где в России искать музыкантов-самородков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами