В Москве открылась выставка картин из мусора

Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В выставку вошло 13 работ студентов «Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», сделанных совместно с единым региональным оператором Москвы АО «Экотехпром». В работах студенты отразили свои взгляды на проблемы экологии.

Для создания картин использовали то, что часто становится мусором: бумажную упаковку, картон, пластиковые бутылки и стаканчики, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы, проволоку, фольгу, алюминиевые банки, тетрапаки.

Выставка организована в формате квест-игры, кроме того, ее гости могут проголосовать за лучшую работу. Экспозиция будет доступна до 16 июня.

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