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Дедушку-блогера Папу Карло выселили из дома-мастерской

В Иркутской области пожилого блогера Перевалова выселили из дома

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Вести Иркутск

В Иркутской области дедушку-блогера Папу Карло (настоящее имя Игорь Перевалов) выселили из его дома-мастерской. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Блогеру с миллионом подписчиков, зарабатывающему своими видео на лекарства для жены, пришлось переехать в съемный маленький дом без воды и отопления.

По словам Перевалова, у него был заключен договор на бессрочную аренду помещений с администрацией поселка Кайтун. В мастерской пенсионер занимался резьбой по дереву и плетением изделий из бисера. После смены главы поселка договор расторгли в одностороннем порядке, мотивировав это тем, что пенсионер провел в доме ремонтные работы, не согласованные с администрацией. Игорь Перевалов пытался обжаловать решение в суде, но безуспешно.

Блогер снял маленький дом без всяких удобств и за лето хочет решить вопрос с его отоплением.

Он планирует продолжать снимать видео своей работы, на донаты за которые покупает лекарства для жены Екатерины. У супруги умельца серьезные проблемы с суставами, но благодаря помощи подписчиков женщина прошла лечение в санатории и может ходить. Сейчас ей постоянно необходимы дорогие уколы и мази.

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