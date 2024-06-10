«У меня есть проблемы»: Сокуров объяснил, почему открывает мастерскую в Армении

Российский режиссер Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Ереванском Государственном институте театра и кино. «Газете.Ru» он сообщил, что получил предложение от ректора вуза. Сокуров будет учить студентов армянского вуза режиссерской профессии.

«Я буду заниматься своей профессией. Я буду учить молодых людей режиссерской профессии, поскольку я сам кинорежиссер. Мне предложил ректор университета мастерскую, и мы приняли решение, что это возможно», — сказал Сокуров.

Режиссер также ответил на вопрос, связано ли решение отправиться в Армению с запретом Минкульта показывать его фильм «Сказка».

«То, что у меня есть проблемы — я не могу не скрыть этого. Конечно, мне надо работать. Я буду работать в данном случае в Ереване», — заключил он.

В октябре 2023 года Министерство культуры РФ отказало картине Сокурова «Сказка» в выдаче прокатного удостоверения, фактически запретив ее показ на территории страны. После этого режиссер сообщил, что ожидает негласного запрета на показ всех своих кинематографических работ.

Сокуров заявил, что из-за запрета властей больше не сможет ни снимать новые фильмы, ни показывать старые. При этом режиссер опроверг сообщения СМИ о том, что он решил завершить свою карьеру.

В центре сюжета «Сказки» находятся четыре исторические личности — Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль. Они оказываются в потустороннем мире, где ведут философские разговоры о власти, истории и судьбе человечества.

Ранее сообщалось, что фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом не получил прокатное удостоверение в России.