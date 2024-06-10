Сокуров откроет мастерскую в Армении

Российский режиссер Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении. Об этом Ереванский государственный институт театра и кино сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В институте сообщают, что Сокуров будет вести курс в магистратуре института.

В 2013 году Сокуров открыл фонд «Пример интонации», после запустил авторские мастерские в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Фонд содействовал в создании фильмов «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и др.

В декабре 2023 года режиссер заявлял, что его ученикам не дают финансирования. Мастерские были закрыты, Сокуров заявлял, что больше не готов заниматься обучением.

В 2024 году кинофестиваль дебютов «Пример интонации» в Санкт-Петербурге был отменен из-за нехватки средств на его проведение.

«Думаю, что наш фестиваль больше никогда не состоится, потому что положение фонда критическое. Независимые дебюты особо никто не поддерживает», — говорил Сокуров в интервью об отсутствии поддержки со стороны Минкульта.

Накануне Сокуров заявил, что не был продюсером фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.