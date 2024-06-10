Яна Кошкина вспомнила, как ей предложили ужин за 100 млн рублей

Актриса Яна Кошкина призналась в программе «Шоу Воли», что ей не раз предлагали личную встречу за деньги.

Кошкина вспомнила, как ей предложили ужин в Дубае и «без продолжения». По словам артистки, мужчина готов был ей заплатить 100 миллионов рублей. Ведущий программы Павел Воля в шутку попросил номер этого человека.

«Я потом с ним переговорю. Этот человечек еще на связи? Не мечтает ли он поужинать с парнем в костюме цвета кофе?» — пошутил шоумен.

О личной жизни Кошкиной мало известно. В 2019 году появился слух, что артистка встречалась с женатым шоуменом Гариком Мартиросяном. Однако актриса опровергла это.

В ноябре 2023 года Super сообщил, что Кошкина вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова.

По данным издания, 33-летняя Кошкина сыграла свадьбу с 26-летним предпринимателем 24 октября в загсе «Барвиха Luxury Village». Источник из окружения артистки сообщил, что в прошлом Черкасов вел тусовочный образ жизни и был женат. Издание отметило, что новый муж актрисы любит и коллекционирует дорогие автомобили.

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