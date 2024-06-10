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«Пригласила в номер, а там котлеты»: звезда 90-х об отношениях с Зыкиной

Певец Юлиан рассказал, что дружил с певицей Зыкиной

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Личный архив

Певец Юлиан рассказал, как познакомился и стал дружить с советской и российской певицей Людмилой Зыкиной. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Юлиана, будучи студентом ГИТИСа, он попал на гастролях в одну гостиницу с Зыкиной, и та, увидев незнакомого молодого человека в коридоре, предложила покормить его.

«Она меня пригласила в номер, а там котлеты домашние, которые она сама делала. У нее сразу ко мне какие-то материнские чувства появились», — вспоминает артист.

После этого исполнители начали общаться, спели дуэтом песню «Мать и сын», вместе отдыхали на даче и на рыбалке. Юлиан заявил, что Зыкина даже пела на его день рождения — в тридцатилетие на гастролях в Комсомольске-на-Амуре.

«Мэрия выделила нам кораблик, мы катались по Амуру, праздновали. На кораблике была какая-то аппаратура, и Зыкина просто встала и начала петь. Представляете? Плывет кораблик, и весь город собирается вдоль берега. Потому что как иначе? Зыкина поет!» — говорит он.

10 июня исполняется 95 лет со дня рождения Людмилы Зыкиной. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли артистке славу и богатство, но в любви Зыкиной отчаянно не везло — мужчины ее предавали, бросали ради других женщин и использовали в корыстных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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