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Владелец радиостанций «Наше радио» и Jazz FM захотел продать свои активы

«Ъ»: владелец «Мультимедиа Холдинг» Богданов намерен продать свои активы

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Мультимедиа Холдинг

Владелец «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов захотел продать свои активы, он уже ищет покупателя. Об этом сообщает «Ъ».

Холдинг владеет радиостанциями «Наше радио», Jazz FM и Rock FM, информагентством «НСН», а также рекламным агентством «Джем».

Предположительно, Богданов хочет избавиться от медиаактивов в связи с ухудшением перспектив бизнеса и опасения санкций. По данным источников, в покупке активов заинтересовались «Газпром-Медиа Холдинг» и «Европейская медиагруппа».

«Ъ» отмечает, что «Мультимедиа Холдинг» оценивают в примерно в $45-48 млн. Некоторые источники предполагают, что информационное агентство «НСН» продадут отдельно от других активов.

В мае финский лесопромышленный концерн Metsä Group объявил о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса. Новым владельцем активов стала группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП).

Ранее крупный французский банк Societe Generale резко сократил связанные с Россией рисковые активы.

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