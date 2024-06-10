Владелец радиостанций «Наше радио» и Jazz FM захотел продать свои активы

Владелец «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов захотел продать свои активы, он уже ищет покупателя. Об этом сообщает «Ъ».

Холдинг владеет радиостанциями «Наше радио», Jazz FM и Rock FM, информагентством «НСН», а также рекламным агентством «Джем».

Предположительно, Богданов хочет избавиться от медиаактивов в связи с ухудшением перспектив бизнеса и опасения санкций. По данным источников, в покупке активов заинтересовались «Газпром-Медиа Холдинг» и «Европейская медиагруппа».

«Ъ» отмечает, что «Мультимедиа Холдинг» оценивают в примерно в $45-48 млн. Некоторые источники предполагают, что информационное агентство «НСН» продадут отдельно от других активов.

В мае финский лесопромышленный концерн Metsä Group объявил о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса. Новым владельцем активов стала группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП).

Ранее крупный французский банк Societe Generale резко сократил связанные с Россией рисковые активы.