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Моргенштерн сделал заявление о своей девушке

Рэпер Моргенштерн назвал Лизу Василенко будущей матерью своих детей

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Morgenshtern/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик своей девушки, блогерши Елизаветы Василенко.

«Это мать моих детей будет. 100%», — уверил музыкант.

Он также назвал свою избранницу божеством в комментариях. На видео Василенко показывает подписчикам разные аксессуары для волос, сделанные из цветов.

Поклонники звездной пары, в свою очередь, поинтересовались у Моргенштерна, когда он планирует пополнение. Однако рэпер не стал отвечать на этот вопрос.

«С такими родителями красивые детки будут»; «Красивая у вас девушка»; «Какого Алишеру жить с диснеевской принцессой», — написали фанаты Василенко под постом.

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале 1+1. Также она занесена в базу «Миротворец». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО выехала заграницу.

Моргенштерна и Василенко заподозрили в романе после их совместных фото в Дубае, спустя некоторое время пара подтвердила отношения. В октябре 2023 года появились новости, что пара рассталась. Затем знаменитости снова начали встречаться.

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