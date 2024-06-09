В мавзолее первого императора династии Цинь нашли саркофаг с сокровищами

Исследователи обнаружили 16-тонный саркофаг с сокровищами в мавзолее первого императора династии Цинь. Об этом сообщило турецкое издание Arkeonews.

Первым императором династии Цинь был Шихуанди. Именно он построил знаменитую терракотовую армию, состоящую из шести тысяч статуй воинов в натуральную величину.

Терракотовая армия находится в крупнейшем в мире погребальном комплексе, площадь которого составляет 56 квадратных километров. Объект расположен в 40 километрах от города Сиань.

По предварительной информации, упомянутый саркофаг с сокровищами принадлежал принцу Гао, который приходился сыном императору Шихуанди. Если верить записям древнего китайского историка Сыма Цяня, после того, как императора не стало, принц попросил брата отправить его в загробный мир вслед за отцом.

Журналисты отметили, что саркофаг был найден на глубине 16 метров. В нем лежало древнее оружие, броня и шесть тысяч бронзовых монет. Также в саркофаге обнаружили нефрит, набор посуды и пару верблюдов, выполненных из серебра и золота.

При этом исследователи не исключают, что саркофаг мог принадлежать кому-то другому. В частности, его владельцем мог быть некий высокопоставленный дворянин или полководец.

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