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Уилл Смит об овчарке из «Я — легенда»: «Будто говорила по-английски»

Актер Уилл Смит вспомнил, что пытался забрать себе овчарку из «Я — легенда»

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Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Актер Уилл Смит признался, что пытался забрать себе партнершу по фильму «Я — легенда», овчарку по кличке Эбби. Его слова передает Deadline.

«Эбби будто говорила по-английски. Она буквально понимала тебя, и это было очень странно», — рассказал знаменитость.

Он посетовал, что ему не удалось забрать Эбби с собой, поскольку овчарка была «кормилицей своей семьи». Смит вспомнил, как Эбби отыграла одну из главных сцен фильма «Я — легенда». По сюжету собака главного героя Сэм (Саманта) заразилась вирусом, когда пыталась защитить Невилла от мутантов. К этому эпизоду хозяин научил Эбби хромать, признался актер.

«Как можно научить собаку хромать? Это было похоже на работу с гениальной актрисой», — вспомнил Смит.

В 2023 году Уилл Смит рассказывал, что работа над продолжением фильма про зомби-апокалипсис «Я — Легенда» ведется. Это будет продолжение. Картина будет вдохновлена «The Last of Us».

При этом пока о сиквеле мало известно, нет даже примерной даты выхода. Актер Майкл Б. Джордан рассказал изданию People, что на данный момент все еще ведется работа над сценарием картины.

Ранее актер Джейк Джилленхол заявил, что слепота помогает ему в профессии.

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