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Сестра обвинила Марию Шукшину в безразличии к матери: «Тяжелый крест»

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что сестра не помогает 85-летней матери

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РИА «Новости»/YouTube

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга возмутилась, что сестра Мария не принимает участия в жизни 85-летней матери. Об этом наследница рассказала телеканалу НТВ.

«Все на мне, я одна забочусь о маме. Вот скоро поедем в подмосковный санаторий. Это тяжелый крест, который я несу одна», — заявила Ольга.

Она отметила, что иногда от Шукшиной приезжают и «что-то привозят» для родительницы, однако, считает сестра, Мария оказывает недостаточно помощи. Ольга добавила, что Федосеева-Шукшина всегда звонит дочери по праздникам. Она же не может контактировать с сестрой, поскольку Мария добавила ее в «черный список».

27 февраля Ольга Шукшина подала иск против Марии с требованием признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения отца Василия Шукшина. Позднее адвокат Вербицкая рассказывала, что Федосеева-Шукшина ждет, что дочери заключат мировое соглашение.

«Основная идея и основной посыл Лидии Николаевны к своим дочерям: пожалуйста, примиритесь. Не надо больше войн, не надо больше скандалов», — делилась защитница.

Она добавила, что сестры не возражают против мирового соглашения, но и не делают шагов навстречу.

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