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Глюкоза ответила на слухи о беременности 17-летней дочери

Певица Глюкоза опровергла, что ее дочь беременна

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, опровергла в шоу «Сплетни-шейкер», что ее 17-летняя дочь Рей (Лидия Чистякова-Ионова) беременна.

Как призналась Глюкоза, она не ожидала, что ее так рано «запишут в бабушки». Однако, по словам артистки, слухи не соответствуют действительности.

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна», — рассказала исполнительница.

Чистякова-Ионова отметила, что была бы счастлива быть бабушкой, но не сейчас. Она уверена, что дочери пока рано становиться матерью.

«Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой я буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато», — поделилась знаменитость.

Лидия пошла по стопам матери, она выступает под псевдонимом Рэй. Дочь знаменитости с 11 лет начала записывать песни. По словам Рэй, именно отец, бизнесмен Александр Чистяков помогает ей развиваться в творческой профессии. Певица отмечала, что мать не занимается ее продвижением, но всегда поддерживает и одна из первых оценивает треки.

В мае 2023 года Рей призналась, что ее слова часто «коверкают» в СМИ. По мнению молодой артистки, журналистам стоит «фильтровать» те сведения, которые они распространяют. Она отметила, что негативно относится к слухам о себе, так как их «берут из ниоткуда».

Ранее Глюкоза выпустит новую песню в день рождения.

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